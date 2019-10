Versuchte Tötung an der A30? Polizei ermittelt CC-Editor öffnen

Die Polizei ermittelt nach dem Einsatz auf dem Rastplatz an der A30. Symbolfoto: Jörn Martens

Bad Bentheim. Die Polizei ist am Dienstagabend zu einem Einsatz auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der A30 in Bad Bentheim ausgerückt. Sie ermittelt wegen des Verdachts einer versuchten Tötung.