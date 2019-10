Hannover. Der Wittmunder Landtagsabgeordnete Jochen Beekhuis (früher SPD) ist dienstlich umgezogen.

Das ging schnell: Am Mittwochmorgen bezog der Landtagsabgeordnete Jochen Beekhuis seinen neuen Sitz zwischen den Fraktionen von SPD und Grünen. Erst am Dienstagnachmittag hatte die nun noch 48-köpfige SPD-Fraktion den 42-Jährigen wegen einer Affäre um Chats mit herabwürdigenden Inhalten hinausgeworfen. Eigentlich sollte Beekhuis in dieser Plenarwoche noch in den Reihen seiner Ex-Fraktion sitzen bleiben, weil ein neuer Arbeitsplatz so schnell noch nicht eingerichtet werden könne, hieß es. Doch die Landtagsverwaltung war mit dem Umbau wohl schneller als gedacht – am Mittwochmorgen stand bereits der neue Sitz bereit. Beekhuis ist damit der einzige fraktionslose Einzelkämpfer im niedersächsischen Landtag.