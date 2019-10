Hannover. Internetchats werden dem Landtagsabgeordneten Jochen Beekhuis zum Verhängnis. Die SPD hat ihn aus der Partei ausgeschlossen. Nun muss er auch die Fraktion verlassen.

Die Landtags-SPD hat den Wittmunder Abgeordneten Jochen Beekhuis am Dienstag aus der Fraktion ausgeschlossen. Bei einer Fraktionssitzung am Dienstagnachmittag stimmten 48 Abgeordnete hinter verschlossenen Türen für den Rauswurf, es gab eine Gegenstimme – wohl die von Beekhuis. Der kündigte umgehend an, gegen die Entscheidung vor den Staatsgerichtshof in Bückeburg zu ziehen.

Damit ist Beekhuis wohl das prominenteste politische Opfer des Hackerangriffs eines 20-jährigen Schülers aus Mittelhessen. Der hatte Anfang des Jahres Daten von Politikern öffentlich ins Netz gestellt und damit bundesweit Aufsehen erregt. Unter den Daten waren auch Chatverläufe, die Beekhuis und politischen Weggefährten zugeschrieben werden. In den Internetchats lästern die Beteiligten ausführlich über Frauen, Übergewichtige und Homosexuelle und spinnen Intrigen gegen innerparteiliche Gegner. Die Chats, aus denen allem lokale Medien wochenlang ausführlich zitierten, zeichnen das Bild eines skrupellosen und manipulativen Machtpolitikers, der direkt aus fiktiven Politsatiren wie „House of Cards“ entsprungen sein könnte.

Für Fraktionschefin Johanne Modder überschreiten die Chats eine moralische Grenze: „Der Grund für den Ausschluss sind homophobe, sexistische und menschenfeindliche Äußerungen des Abgeordneten Beekhuis, die mit den Grundwerten unserer Partei und unserer Fraktion absolut nicht vereinbar sind“, erklärte sie nach dem Rauswurf. „Von den ihm vorgeworfenen Tatbeständen hat sich Beekhuis zu keinem Zeitpunkt – auch nicht im Rahmen des Ausschlussverfahrens – klar distanziert. Vor diesem Hintergrund haben wir keine Möglichkeit einer weiteren Zusammenarbeit mit Herrn Beekhuis gesehen“, erklärte Modder.

Beekhuis sieht sich als Opfer

Beekhuis bestreitet einerseits die Urheberschaft und Echtheit der Chats. Andererseits lässt er über seinen Anwalt Hayo F. Morini nun mitteilen, dass die Sprache der Chats gar nicht so schlimm sei. In den heutigen „hysterischen Zeiten“ würden sich viele schon vom „Judenwitz, Bayernwitz, Schwulenwitz, Indianerwitz, Negerwitz“ diskriminiert fühlen. Verstehen könnten das „Normalos mit gesundem Menschenverstand“ nicht mehr.



In der SPD hingegen zweifeln manche Genossen indes mitunter am Menschenverstand von Beekhuis. Statt sich für die Äußerungen zu entschuldigen, habe er auf stur gestellt und alles immer schlimmer gemacht, heißt es in der Fraktion. Im September hat die SPD Beekhuis aus der Partei geworfen. Der Betroffene selbst sieht sich als Opfer einer „Hetzjagd“ seines innerparteilichen Feindes Wiard Siebels. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion aus Aurich versuche, die Genossen gegen Beekhuis aufzubringen.

In der Landtagsfraktion scheint dies angesichts des eindeutigen Ergebnisses auch funktioniert zu haben. Damit ist die SPD Beekhuis aber längst nicht los. Sein Landtagsmandat behält der nun fraktionslose 42-Jährige. Auch soll er bei der am Mittwoch beginnenden Plenarwoche weiterhin auf seinem Stuhl in den hinteren SPD-Reihen sitzen bleiben – die Landtagsverwaltung dürfte dem derzeit fraktionslosen Beekhuis für die Novembersitzung einen eigenen Sitz zuweisen. Nach einem Wechsel des Abgeordneten in eine der anderen vier Fraktionen sieht es derzeit nicht aus. Auch die AfD, die immer wieder als mögliches Beekhuis-Ziel kolportiert wird, hat bislang abgewunken.