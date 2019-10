Kommunen, Kreise und die Landesregierung wollen den Ausbau des hochleistungsfähigen Breitbandnetzes in Niedersachsen voranbringen. Foto: dpa

Osterholz-Scharmbeck. Es gibt sie noch, die Orte, wo das Handy mangels Netz stumm bleibt, an mobiles Surfen per Smartphone nicht zu denken oder das Internet einfach schneckenlangsam ist. Auch in Niedersachsen. Der Ausbau läuft – aber für viele viel zu langsam. Was kann getan werden?