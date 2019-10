Atembeschwerden: Sechs Menschen von Cloppenburger Autohaus in Klinik gebracht CC-Editor öffnen

In Cloppenburg wurden Rettungskräfte alarmiert. Foto: dpa

Cloppenburg. Aus einem Autohaus in Cloppenburg sind am Montag sechs Menschen mit Kopfschmerzen und Atembeschwerden in Krankenhäuser gebracht worden. Das Gelände sei abgesperrt worden, sagte ein Polizeisprecher. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei seien im Einsatz.