Nordhorn. Zwei junge Männer haben einen 23-Jährigen am Freitagabend in Nordhorn bedroht und Geld von ihm gefordert. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Der 23-Jährige wartete am Freitagabend gegen 22.30 Uhr auf dem Parkplatz Neumarkt auf einen Freund. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, gingen zwei junge Männer gezielt auf ihn zu. Einer der beiden nahm ihn unvermittelt von hinten in den Schwitzkasten und drohte ihm mit den Worten: "Geld her oder ich bring dich um!".

Nachdem der 23-Jährige einen zweistelligen Bargeldbetrag ausgehändigt hatte, ergriffen die beiden Täter die Flucht. Einer der Männer war etwa 1,85 Meter groß und trug eine dunkle Lederjacke. Der zweite Unbekannte war etwa 1,70 Meter groß und trug einen roten Rucksack bei sich. Beide waren vermutlich deutscher Herkunft. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.