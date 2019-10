Hannover. Angesichts einer schlechten Wasserqualität fordern Forscher weniger Nitrat- und Phosphor in niedersächsischen Flüssen und Seen.

Angesichts einer anhaltend schlechten Qualität niedersächsischer Flüsse und Seen fordern Behörden weniger Nährstoffeinträge. Eine landesweite Nährstoffmodellierung, die der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) bei einem Gewässerforum am kommenden Montag in Hannover vorstellen will, stellt konkrete Forderungen: Nach Informationen unserer Redaktion fordert der NLWKN eine jährliche Reduktion des Stickstoffeintrags um bis zu 37 000 Tonnen in die Oberflächengewässer. Beim Phosphor rechnen die Experten demnach mit einem Reduktionsziel von 1400 Tonnen pro Jahr.

Arzneireste gefunden

Damit überträgt der Landesbetrieb den Stickstoffgrenzwert von 2,8 Milligramm pro Liter bei den Küstengewässern ins Binnenland, erklärte NLWKN-Direktorin Anne Rickmeyer. Da die Stickstoffeinträge zu großen Teilen aus dem Binnenland in die Küstengewässer gelangten, lege man die Grenzwerte auch im Binnenland zugrunde. Für die Einträge sind demnach vor allem die Landwirtschaft, industrielle Direkteinleiter und kommunale Kläranlagen verantwortlich. Mithilfe eines auf 100 mal 100 Meter heruntergebrochenen Rastermodells will der NLWKN künftig lokale Handlungsschwerpunkte festlegen.

Die Forscher haben zuletzt auch zahlreiche Rückstände künstlicher Substanzen in Niedersachsens Gewässern nachgewiesen, viele erstmals. Unter anderem wurden Spuren von Arzneimitteln, Industrie- und Haushaltschemikalien oder Pflanzenschutzmitteln gefunden. So wiesen zwei Drittel von 25 Messstellen Rückstände von Antibiotika für Menschen und Tiere auf. Die positiv getesteten Stellen lagen an größeren Flüssen und zumeist in der Nähe von Abwassereinleitungen. Auch andere Stoffe wie Quecksilber wurden demnach in niedrigen Konzentrationen nahezu flächendeckend gefunden.

Handlungsdruck größer als beim Grundwasser?

Nach Angaben des Umweltministeriums ist der ökologische Zustand der niedersächsischen Oberflächengewässer besorgniserregend. Nur ein Bruchteil der Flüsse und Seen erfüllen demnach bislang die Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Umweltminister Olaf Lies (SPD) warnt vor dramatischen Folgen. „Bei der ökologischen Qualität der Gewässer in Niedersachsen haben wir von den 100 Prozent, die wir 2027 erreichen müssen, erst zwei Prozent erreicht“, sagte er unserer Redaktion. Der Handlungsdruck sei mitunter noch größer als bei der Nitratbelastung des Grundwassers. Wegen zu hoher Nitratwerte unter der Erde drängt die EU Deutschland derzeit zur Verschärfung der Düngeregeln. Große Seen wie der Dümmer seien hoch belastet, viele Gewässer in der Vergangenheit begradigt oder einbetoniert worden, klagte Lies.



Der Minister warnte davor, das Problem weiter zu verschleppen. „Wir haben einen enormen Handlungsbedarf, wo wir auch heute noch handeln können“, sagte der SPD-Politiker. Sollte man ähnlich wie bei der Nitratbelastung des Grundwassers zunächst abwarten, „wird der große Hammer fallen“, erklärte er.