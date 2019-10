Bückeburg. Der Anschlag von Halle vergrößert das Unbehagen bei Muslimen in Niedersachsen und Bremen. Im Interview spricht der Vorsitzende des türkisch-deutschen Verbandes Ditib, Ali Ünlü, über verschärfte Sicherheitsmaßnahmen und den Kontakt zu Juden, Christen und der Landesregierung.

Der rechtsextremistische Anschlag von Halle hat viele erschüttert. Mit welchem Gefühl gehen Muslime in Niedersachsen und Bremen nun zum Freitagsgebet?

Da bekommt man schon Angst. Wir machen uns Sorgen um die Moscheen und haben vom Landesverband aus die Gemeinden gebeten, erhöhte Vorsicht walten zu lassen. Parallel arbeiten wir an verschärften Sicherheitskonzepten. Ganz wichtig ist uns: Wir wollen die Moscheen nicht schließen. Die Gebetsräume sollen frei zugänglich sein. Die Tat von Halle hat gezeigt, dass es ein grundsätzliches Problem mit Fremdenfeindlichkeit gibt. Heute ist es die jüdische Gemeinde, morgen kann es andere treffen. Die Menschen, die gestorben sind, hatten ja nichts mit der Gemeinde zu tun.

In Halle hat eine stabile Tür den Täter abgehalten. Inwieweit wird nun auch in Moscheen nachgesteuert?

Wir arbeiten an einem allgemeinen Sicherheitskonzept. Zusätzlich schauen wir, was wir an den einzelnen Moscheen machen können. Da gibt es drei Punkte, mit denen wir uns beschäftigen: Einmal wollen wir Täter abschrecken. Wenn das nicht gelingt, muss es einen schnellen Kontakt zu den Sicherheitsbehörden geben. Und drittens ist für uns die Aufklärung wichtig. Wir treffen uns natürlich auch mit den Vertretern der anderen Ditib-Landesverbände und beraten das. In dieser Runde fühlt sich gerade niemand wirklich sicher.

Inwieweit sind Sie dazu mit Behörden in Kontakt?

In Bremen ist das Sicherheitskonzept für Moscheen schon Thema in der Bürgerschaft. In Niedersachsen sprechen wir mit dem Verfassungsschutzpräsidenten, mit dem Landeskriminalamt. Der Kontakt läuft da sehr gut. Früher gab es auch noch in jeder Moschee einen Ansprechpartner für die Sicherheitsbehörden. Das ist ein wenig eingeschlafen. Wir sollten es wiedereinführen, denn es ist auch in unserem Interesse. Immerhin bin ich als deutscher Muslim doppelt betroffen, wenn es um Terrorismus geht, bei dem der Islam missbräuchlich erwähnt wird: einmal als Bürger und dann, weil es um den Islam geht. Insofern haben wir das gleiche Interesse wie die Polizei und arbeiten eng zusammen. Wir schauen, wer in unsere Moscheen kommt, ob sich Einzelne radikalisieren. Und da tauschen wir uns auch mit Sicherheitsbehörden aus.

Nach den Anschlägen auf Moscheen im neuseeländischen Christchurch haben Politiker und der Vertreter der jüdischen Gemeinden das muslimische Freitagsgebet in Hannover besucht. Wie wichtig sind solche Signale?

Das ist ganz wichtig. Wenn christliche Kirchen im Ausland von Anschlägen betroffen sind, besuchen wir auch christliche Gemeinden. Gerade sind wir im engen Kontakt mit den jüdischen Gemeinden in Niedersachsen. Wir wollen an der Seite derjenigen stehen, die betroffen sind. Es ist wichtig, dass wir trotz unterschiedlicher Weltanschauungen zusammenkommen können. Und wichtig ist auch: Man fühlt sich nicht allein. Man fühlt sich geborgen in dieser Gesellschaft. Das halte ich für ganz wichtig. Früher waren es Schmierereien an Moscheen und Synagogen, heute sind es Morde. Wichtig ist, dass wir umso stärker zusammenhalten – die Mehrheitsgesellschaft, Juden, Muslime, Atheisten. Wir müssen einen Weg finden, gemeinsam zu leben. Wenn wir das schaffen, kann uns eine solche Tat nicht beeinflussen.

Auch unter Muslimen gibt es judenfeindliche Haltungen. Laut einer niedersächsischen Studie hat jeder fünfte muslimische Jugendliche antisemitische Vorstellungen. Wie reagieren Sie darauf?

Wir arbeiten mit den jüdischen Gemeinden zusammen. Das wirkt sich auch auf Jugendliche aus. Wenn da jemand sieht, dass sein Ditib-Landesvorsitzender einen guten Kontakt zum Vertreter der jüdischen Gemeinden hat, kann ihn das positiv beeinflussen. Außerdem klären wir in den Moscheen auf. Und wir versuchen, im Jugendbereich Kontakt aufzunehmen und den Austausch zu fördern. Da könnten die jüdischen Gemeinden vielleicht auch noch mehr machen. Man muss allerdings auch differenzieren, was legitime Kritik an Israel ist und was Antisemitismus.

Ein Rückblick auf das Jahr 2019 und das Verhältnis von Ditib zur Landesregierung: Es gab Streit über den islamischen Schulunterricht, dann sah es wieder nach Annäherung aus. Wo stehen Sie heute?

Wenn wir uns mit Vertretern der Landesregierung und dem Ministerpräsidenten treffen, ist das Verhältnis nach wie vor gut. Was von Politik und Öffentlichkeit diskutiert wird, gehen wir an. Ein wichtiger Punkt ist die Satzungsänderung. Die haben wir der Landesregierung vorgelegt und warten nun deren Rückmeldung ab. Zwar ist es immer noch schwierig, schnell Termine zu bekommen. Und das Verhältnis zur CDU haben wir leider noch nicht wieder verbessern können. Da haben sich viele Dinge aufgestaut. Aber trotz Streitigkeiten läuft es gerade ganz gut. Manche glauben schon wieder an einen Staatsvertrag. Das Problem ist: Wenn man sich voneinander distanziert, nutzt das weder der Regierung, noch uns. Das nutzen Rechtsextremisten wie der Täter von Halle.

Welche zwei, drei Projekte sollten im nächsten Jahr umgesetzt werden?

Der Islamunterricht läuft von alleine. Die Imamausbildung sollte halbwegs auf den Weg gebracht sein. Und ich hoffe, dass wir beim Staatsvertrag weiterkommen. Unsere Defizite arbeiten wir ab. Dazu brauchen wir aber auch Unterstützung. Wir arbeiten alle ehrenamtlich. Die meisten Behörden arbeiten tagsüber und da kann ich nicht immer Urlaub nehmen. Dazu kommt, dass mittlerweile Muslime, die zum Beispiel deutsche Beamte werden wollen, lieber Abstand zu Ditib halten, um sich nicht angreifbar zu machen. Da geht uns viel Potenzial für die Verbandsarbeit verloren. Ich würde mir wünschen, dass das besser wird.

Als Sie bei der letzten Vorstandswahl gewählt wurden, hat der scheidende Vorsitzende Yilmaz Kilic kritisiert, der Ditib-Bundesverband mit Sitz in Köln regiere zu sehr in den Landesverband hinein. Wie ist das Verhältnis zwischen Landesverband und Köln heute?

Das ist falsch interpretiert worden. Unser Vorstand hier macht seine Arbeit und der Vorstand in Köln macht seine Arbeit. Es ist schon Aufgabe des Bundesvorstandes, dafür zu sorgen, dass wir unsere Arbeit auf Landesebene gemäß unserer Satzung machen. Das eigentliche Problem, das zu diesem Streit geführt hat, war aber zwischenmenschlicher Natur. Herr Kilic und der türkische Religionsattaché sind nicht miteinander klar gekommen. Wenn es um Unterschriften unter Verträge in Niedersachsen geht, spreche ich mich jedenfalls nicht mit Köln ab, bis auf fachliche Beratung und Beistand, die wir noch dringend brauchen. Von unseren Politikern hingegen erwarte ich kein populistisches sondern verantwortungsvolles, lösungsorientiertes Verhalten unter Berücksichtigung der muslimischen Mehrheitsverhältnisse. Denn sie sind auch für die Muslime in Niedersachsen verantwortlich. Umarmen statt ausgrenzen!