Bielefeld. Durch den Verlust einer Tasche bringt ein Mann aus dem Heidekreis in Niedersachsen die Polizei auf seine Spur. In der Tasche war eine Speicherkarte – mit Missbrauchsvideos. Jetzt muss er sich vor dem Amtsgericht Bielefeld verantworten.

Das Amtsgericht in Bielefeld verhandelt am Donnerstag mehrere Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern – mit einer ungewöhnlichen Vorgeschichte. Die Beweise, die zur Anklage des 57-Jährigen aus dem Heidekreis in Niedersachsen führten, lieferte der Mann selbst. Er hatte im Februar 2019 in Halle im Teutoburger Wald eine Tasche verloren. Darin befand sich eine Speicherkarte. Die Ermittler entdeckten darauf nicht nur ein Foto des Mannes auf einem E-Bike, sondern auch Missbrauchsvideos. Mit dem Rad-Foto startete die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem bis dahin unbekannten Tatverdächtigen – und hatte Erfolg. Laut Anklage soll der 57-Jährige von August bis Dezember 2018 die Enkelkinder seiner Lebensgefährtin aus Bielefeld missbraucht haben.