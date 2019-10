Viele Einsätze nach starken Regenfällen in Niedersachsen CC-Editor öffnen

Foto: Amadeus Sartorius/dpa

Hannover. Starke Regenfälle haben in der Nacht zum Mittwoch unzählige Einsätze der Rettungskräfte in Teilen Niedersachsens ausgelöst. Allein in der Region Hannover musste die Feuerwehr rund 300 Mal ausrücken.