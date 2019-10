AfD-Parteitag in Braunschweig: VW will "Volkswagen" an Halle abdecken lassen CC-Editor öffnen

VW will das "Volkswagen" abdecken lassen, wenn die AfD kommt. Foto: Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Braunschweig. Die AfD will Ende November nach früheren Angaben ihren Parteitag in Braunschweig abhalten. Doch das gefällt einigen Bürgern dort nicht. Auch Mitarbeiter von Volkswagen wollen die AfD-Vertreter nicht in der Stadthalle Braunschweigs, der Volkswagenhalle, sprechen sehen.