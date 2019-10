Hannover. Die Welle von Hassbotschaften nach dem Fall Lügde waren für ihn zu viel: Hamelns Landrat Tjark Bartels will wegen Burn-Outs zurücktreten.

Der Landrat des Kreises Hameln-Pyrmont, Tjark Bartels, will zurücktreten. Das kündigte der 50-jährige SPD-Politiker in einer etwa neunminütigen Videobotschaft an. Er habe einen „schweren Burn-Out“ erlitten und sich nach Rücksprache mit Ärzten und Familie entschieden, nach dreimonatiger Krankheit nicht mehr in seinen Beruf zurückzukehren, sagte Bartels. Das Innenministerium in Hannover bestätigte am Freitag, dass Bartels das Ausscheiden aus dem Amt beantragt habe. Nun soll ein Amtsarzt die Dienstfähigkeit des Politikers prüfen. Danach könnte Bartels in den Ruhestand versetzt werden und der Landkreis neu wählen. Der SPD-Politiker ist seit sechs Jahren im Amt. Er folgte auf Rüdiger Butte, der 2013 in seinem Dienstzimmer erschossen worden war.

Fehler eingeräumt

Als Grund für den Burn-Out nannte Bartels Anfeindungen im Zusammenhang mit dem Missbrauchsfall im benachbarten Lügde. Das Landratsamt in Hameln war wegen massiver Fehler in die Kritik geraten. Das Jugendamt hatte ein kleines Mädchen in Obhut des inzwischen verurteilten Sexualstraftäters gegeben. Akten wurden frisiert, Hinweise auf Pädophilie des auf einem Campingplatz lebenden Pflegevaters ignoriert. Auch der Umgang des Landrats mit dem Fall und sein Auftreten vor dem Landtag war insbesondere von CDU und FDP im Landtag heftig kritisiert worden.

In seinem Video räumt Bartels nun Fehler bei der Aufarbeitung ein. Was man hätte sehen können, sei nicht gesehen worden, erklärte er. Nun müsse die Politik dafür sorgen, dass ein neuer Fall Lügde sehr unwahrscheinlich werde.



Bartels: Hass im Netz beeinflusst die Politik

In seinem Video beklagt Bartels auch die Folgen von geduldeter Hatespeech in den „sozialen“ Medien. „Wir sind es als Politikerinnen und Politiker gewohnt, beschimpft zu werden. Und das auch in übler Form. Auch ich habe das jahrelang ausgehalten. Im Fall Lügde war meine Grenze deutlich überschritten“, sagte Bartels. Die Beschimpfungen im Netz würden auch die Politik und die klassischen Medien beeinflussen. „Viele Politiker wägen im Inneren ab, wie das, was sie sagen, bei Facebook, Twitter und Instagram ankommen wird. Und dies führt nicht zu guten Ergebnissen“, beklagte Bartels. Darüber müsse man dringend reden.

Die Entscheidung Bartels wurde in der Politik mit Bedauern aufgenommen: Der SPD-Landesvorsitzende Stephan Weil nannte ihn einen „der profiliertesten Kommunalpolitiker in Niedersachsen“. Er wünsche sich angesichts nicht zu rechtfertigender Hassbotschaften im Netz, „dass unsere ganze Gesellschaft noch achtsamer wird“, erklärte Weil. Er wünsche ihm gute Genesung „und sehr gerne irgendwann die Rückkehr auf die politische Bühne“.

FDP-Aussage empört Modder

Die FDP-Landtagsabgeordnete Sylvia Bruns erklärte, Bartels habe „die Zeichen der Zeit erkannt“ und sei mit seinem freiwilligen Rückzug einem erzwungenen Rücktritt nur zuvorgekommen. Das wiederum erzürnte SPD-Landtagsfraktionschefin Johanne Modder. Sie forderte eine „umgehende öffentliche Entschuldigung“ von Bruns und der FDP. Die Äußerungen seien „beschämend und respektlos“ gegenüber Bartels. „Auf dem Rücken eines politischen Kollegen, der mit viel Mut sein Burn-Out öffentlich macht, politische Debatten zu führen, ist keine Umgangsart“, erklärte Modder.