Tuberkulose-Fall in Cloppenburger Fußball-Team CC-Editor öffnen

Symbolfoto: imago images/Philipp Szyza

Cloppenburg. Nach mehreren Fällen in Schlachthöfen hat sich nun ein Fußballer in Cloppenburg mit der gefährlichen Krankheit angesteckt. Das Gesundheitsamt ermittelte circa 50 Mitspieler als Kontaktpersonen. Nun stehen Untersuchungen an.