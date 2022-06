ARCHIV - Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez up-down up-down Cloppenburg 19-Jähriger nach Badeunfall in See in Lebensgefahr Von dpa | 29.06.2022, 06:09 Uhr

Ein 19-Jähriger ist bei einem Badeunfall in einem See im Landkreis Cloppenburg lebensgefährlich verletzt worden. Er sei am Dienstagnachmittag unter der Wasseroberfläche des Halener Badesees gefunden und geborgen worden, teilte die Polizei mit. Es wurden sofort Reanimationsmaßnahmen eingeleitet, die den Angaben zufolge erfolgreich verliefen. Der junge Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden und schwebe in Lebensgefahr. Warum der 19-Jährige untergegangen war, war noch unklar. Der Zugang zum Badesee wurde danach geschlossen, hieß es.