Unfall 19-Jähriger tödlich von Zug erfasst: Kein Fremdverschulden Von dpa | 08.01.2023, 10:43 Uhr

Ein 19-Jähriger ist nach einer Polizeikontrolle in Oldenburg am frühen Samstagmorgen von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Alles deutet auf einen Unfall hin, sagte ein Sprecher der Polizei in Delmenhorst am Sonntagmorgen. Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden, hieß es weiter.