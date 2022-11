Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Schule 19-Jähriger rast mit Auto über Schulhof Von dpa | 17.11.2022, 13:06 Uhr

Ein 19-Jähriger ist in Salzgitter mit seinem Auto auf den Schulhof eines Gymnasiums gefahren und hat dabei wohl beinahe Schüler gerammt. Die Polizei teilte am Donnerstag mit, er habe das Fahrzeug beschleunigt und sei dabei ins „driften“ - also ins Schleudern - gekommen.