Region Hannover 19-Jähriger rammt Polizeiauto und rast davon

Bei einer Verkehrskontrolle in Hannover hat ein 19-Jähriger mit seinem Auto die Tür eines Polizeiwagens gerammt und ist geflüchtet. Die Beamten wollte den 19-Jährigen am Sonntag kontrollieren, der Autofahrer folgte dem Einsatzfahrzeug zunächst, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als der Beamte aussteigen wollte, fuhr der junge Mann plötzlich gegen die Beifahrertür und brauste davon. Der Polizist blieb unverletzt.