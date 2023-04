Polizei Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität 19-Jähriger durch Messerstich schwer verletzt Von dpa | 23.04.2023, 11:28 Uhr

Durch einen Messerstich ins Bein ist ein 19-Jähriger nahe des Hauptbahnhofs in Bremen schwer verletzt worden. Einer von drei Verdächtigen wurde bereits gefasst. Nun suchen die Ermittler nach Zeugen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge sprachen drei Männer den 19-Jährigen und einen Begleiter in der Nacht zum Samstag nahe einer Diskothek an. Plötzlich sei der junge Mann dann mit einem Messer attackiert worden und die Täter seien geflüchtet. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.