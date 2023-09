Landgericht Stendal 19-Jährige erstochen, verbrannt, vergraben: Prozess beginnt Von dpa | 18.09.2023, 17:42 Uhr | Update vor 41 Min. Gerichtsbank Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down

Wegen Mordes an einer jungen Frau muss sich ein 42 Jahre alter Mann von Dienstag (09.00 Uhr) an vor dem Landgericht Stendal verantworten. Nach der 19-Jährigen aus Klötze in der Altmark war wochenlang gesucht worden, ihre Leiche wurde schließlich vergraben in einem Kieswerk kurz hinter der niedersächsischen Landesgrenze gefunden. Der Angeklagte soll mit seinem späteren Opfer über Jahre eine außereheliche intime Beziehung gehabt haben, wie es vorab in einer Mitteilung des Gerichts hieß.