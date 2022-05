ARCHIV - Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Büttner Emsland 19-Jährige erleidet mehr als 20 Messerstiche Von dpa | 13.05.2022, 17:41 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Geeste (Landkreis Emsland) fahndet die Polizei mit zwei Fotos nach dem mutmaßlichen Täter. Der namentlich bekannte Mann wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft als hochgefährlich eingestuft. Der 25-Jährige soll in der Nacht zum Donnerstag einer 19-Jährigen lebensgefährliche Stichverletzungen zugefügt haben. Die junge Frau wurde in der Nacht zum Donnerstag leblos auf einem Schulhof in Geeste aufgefunden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück am Freitag.