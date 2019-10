Bad Oeynhausen. Auf der A30 in Richtung Hannover kam es zu einem schweren LKW-Unfall.

Gegen 0.30 Uhr kam laut der Poliezi ein 30 Jahre alter LKW-Fahrer zwischen den Anschlussstellen Bad Oeynhausen Nord und Dehme an ein Stauende. Er hielt rechtzeitig an, doch ein nachfolgender 68-jähriger Lastwagenfahrer reagierte nicht schnell genug. Er versuchte noch, nach links auszuweichen doch konnte die Kollision mit dem Vordermann nicht mehr verhindern. Dem Fahrer gelang es, sich unverletzt aus dem stark deformierten Führerhaus zu befreien. Nach Schätzungen der Polizei ist bis in den späten Vormittag mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, da die Reinigungsarbeiten noch andauern. Der Verkehr wird durch Bad Oeynhausen abgeleitet. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf 150 000 Euro.