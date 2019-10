Der Unterricht an Niedersachsens Schulen fällt nach Ansicht der FDP auch in diesem Schuljahr zu oft aus. Symbolfoto: dpa

Hannover. Der Unterricht an Niedersachsens Schulen fällt nach Ansicht der FDP auch in diesem Schuljahr zu oft aus. Die prognostizierte Unterrichtsversorgung liege mit derzeit 98,9 Prozent noch unter dem im letzten Halbjahr erreichten Wert von 99,41 Prozent, sagte FDP-Bildungspolitiker Björn Försterling am Donnerstag in Hannover.