Eine Frau ist am Freitag mit ihrem Auto in eine Gaststätte im Landkreis Stade gekracht. Foto: Polizeiinspektion Stade

Fredenbeck. Nach einem Ausweichmanöver an einer Pflanzeninsel ist eine 62-Jährige in Fredenbeck im Landkreis Stade mit ihrem Auto in den Eingang einer Gaststätte gekracht. Den Sachschaden an Gebäude und Auto bezifferte die Polizei am Samstag auf 30.000 Euro. Die Frau wurde leicht verletzt.