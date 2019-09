Sedelsberg. Die Polizei im Landkreis Cloppenburg hat nach eigenen Angaben einen Raubüberfall in Sedeslberg (Gemeinde Saterland) aufgeklärt. Bei dem Vorfall am Dienstag, 26. September 2019 war ein 50-Jähriger während der Auszahlung von Löhne an Werkvertragsarbeiter ausgeraubt worden.

Der Raubüberfall hatte sich den Beamten zufolge gegen 14.15 Uhr in einem Wohnhaus an der Wallstraße in Sedelsberg ereignet. Der Angestellte einer Firma, die in dem Haus Arbeitskräfte untergebracht hat, sei von zwei maskierten Tätern überwältigten und gefesselt worden. Danach stahlen sie das Bargeld aus dem Haus und flüchteten.

Der Mann aus dem Saterland konnte trotz der Fesseln und leichter Verletzungen auf sich aufmerksam machen, ein Zeuge kam ihm zu Hilfe. Bei der anschließenden Fahndung konnte wenig später in der Nähe des Hauses ein verdächtiges Fahrzeug, Skoda Oktavia, festgestellt und durch Polizeibeamte kontrolliert werden. Der Pkw war mit zwei Männern im Alter von 33 und 34 Jahren besetzt. Die Polizei geht aufgrund der Gesamtumstände davon aus, dass diese Personen an dem Raub beteiligt waren.

Beide Männer wurden vorläufig festgenommen, der Pkw wurde zur Spurensicherung beschlagnahmt. Bei einer Vernehmungen machten die Verdächtigen Angaben zu ihrer Tatbeteiligung und den Tatumständen. Gegen beide Männer erließ am Mittwoch, 25. September 2019, das Amtsgericht Oldenburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg Untersuchungshaftbefehle wegen Fluchtgefahr. Die beiden Männer wurden anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Zeugen, denen zur Tatzeit oder in den Tagen zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind werden gebeten, sich mit der Polizei im Saterland, Telefon 04498 2111, oder in Friesoythe, Telefon 04491 93160, in Verbindung zu setzen.