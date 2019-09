Bad Bentheim. Ein Fußgänger ist in Bad Bentheim im beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Der 57-Jährige sei ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Wie es zu dem Unfall am Dienstag gegen 20.45 Uhr in der Rheiner Straße kommen konnte, war zunächst noch unklar.