Neuenkirchen. Auf der Autobahn 1 ist am Samstagmittag zwischen den Anschlussstellen Neuenkirchen-Vörden und Bramsche ein Motorrad auf ein Auto mit Anhänger aufgefahren. Entgegen ersten Befürchtungen der Polizei kam der Motorradfahrer mit leichten Verletzungen davon.

Wie die Polizei mitteilt, passierte der Unfall gegen 13.20 Uhr in Fahrtrichtung Münster. Der Rettungsdienst stellte vor Ort fest, dass der Motorradfahrer lediglich Hautabschürfungen erlitt. Seine Maschine musste jedoch defekt abtransportiert werden. Der Fahrer kam vorsorglich ins Krankenhaus. Am gegnerischen Fahrzeug entstand gar kein Schaden. So scheint das Wochenende für alle Beteiligten gerettet.