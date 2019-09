Mitarbeiter einer Bergungsfirma stehen vor dem historischen Segelschiff "Seute Deern", das nach einem Wassereinbruch auf dem Grund des Hafenbeckens liegt und jetzt gehoben werden soll. Foto: dpa

Bremerhaven. Das gesunkene Museumsschiff "Seute Deern" soll am Samstag (ab 14 Uhr) in Bremerhaven gehoben werden. Das 100 Jahre alte Segelschiff ist nach einem Wassereinbruch Ende August abgesackt und liegt mit Schlagseite in einem Hafenbecken.