Am Wochenende wird es noch mal richtig schön – bevor der Wetterumschwung kommt. Archivfoto: dpa

Göttingen. Niedersachsen und Bremen steht ein Wochenende mit viel Sonnenschein bevor. Nach letzten kleineren Schauern am Freitag vor allem in Richtung Nordsee werde es Samstag und Sonntag sonnig und warm, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg.