Hannover. Bei der bis Jahresende fälligen Reform der Grundsteuer gibt es weiter keine Einigung in Berlin. Niedersachsens Finanzminister Hilbers (CDU) wirbt nun um ein eigenes Modell.

Im Ringen um eine Neuordnung der Grundsteuer sucht Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers Mitstreiter für einen eigenen Vorschlag. Mit einem Flächen-Lage-Modell will der CDU-Politiker Bewegung in die festgefahrenen Verhandlungen bringen. "Wir sind unter anderem mit Hamburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen im Gespräch", sagte der CDU-Politiker im Interview mit unserer Redaktion.

Die Zeit drängt, denn die Reform muss bis Jahresende beschlossen sein. Andernfalls fällt die von Eigentümern und von vielen Mietern über die Nebenkostenabrechnung bezahlte Abgabe weg. Das würde die Kommunen hart treffen: Sie nehmen jährlich etwa 14 Milliarden Euro mit der Steuer ein.

Im Juni hatte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) ein an Bodenwert und Miete orientiertes Verkehrswertmodell vorgestellt. Kritiker halten diese Methode für viel zu aufwändig. Tausende neue Finanzbeamte werden demnach benötigt, um die Werte der Immobilien zu ermitteln. Zudem warnen Eigentümerverbände, dass sich die Steuerlast in begehrten Innenstadtlagen vielfachen könnte.

Bayern setzt deshalb auf ein Flächenmodell, bei dem vor allem die Grundstücks- und Gebäudegröße zählen, nicht aber die Lage. Nun soll eine Öffnungsklausel den Ländern eigene Modelle ermöglichen.

Kommunen sollen gute und schlechte Lagen bestimmen

Der Hilbers-Vorschlag gilt als möglicher Mittelweg: Danach würden Wohn- und Gewerbeimmobilien in begehrten Vierteln zwar höher besteuert, doch liegen die Werte in Modellrechnungen näher beieinander als beim Scholz-Vorschlag. Im Hilbers-Konzept bestimmen die Kommunen gute und schlechte Lagen. Das Modell sieht bis zu sieben Lagestufen vor, mit denen Grundstücks- und Gebäudeflächen multipliziert werden. Auf diese Weise würden Eigentümer in Top-Lagen mehr zahlen und "mehr zum Gemeinwesen beitragen" als andere, sagte Hilbers unserer Redaktion. Gleichzeitig sei das Modell einfach, transparent und bürokratiearm.

FDP hat Bedenken gegen Grundgesetzänderung

Unterdessen gibt es Widerstand gegen eine für die Klausel nötige Grundgesetzänderung: FDP-Bundestagsfraktionsvize Christian Dürr fürchtet, dass wegen der Berechnung des Länderfinanzausgleichs das Scholz-Modell auch dort durchgerechnet werden müsse, in dem es gar nicht angewandt würde. "Damit droht die Länderöffnung ins Leere zu laufen", sagte Dürr unserer Redaktion. Unter diesen Umständen werde die FDP einer Grundgesetzänderung nicht zustimmen, erklärte der FDP-Politiker. Die FDP hält das Scholz-Modell für falsch: In urbanen Zentren wirke es wie ein "Mietenturbo", da sowieso schon hochpreisige Lagen immer höhere Steuern nach sich zögen. Die FDP will ein stark vereinfachtes Flächenmodell. Die Hilbers-Alternative sei zwar besser als die Scholz-Variante, aber "immer noch nicht einfach genug", sagte Dürr.

Noch nicht abgestimmt

Ob der Hilbers-Vorschlag Bestand hat, ist offen: Der Vorschlag ist in Niedersachsens rot-schwarzer Landesregierung noch nicht abgestimmt. Auch der Minister will sich nicht festlegen. Noch gebe es Beratungen, wie man das Scholz-Modell weiter vereinfachen könne. "Wir werden dann sehen, ob wir eine Öffnungsklausel brauchen oder nicht", sagte er.

Trotz aller Probleme glaubt Hilbers an eine Einigung bis Jahresende. "Ich gehe davon aus, dass alle ihrer Verantwortung gerecht werden und wir diese kommunale Einnahmequelle erhalten", sagte der Landesminister unserer Redaktion. Auch die Grundgesetzänderung sei nötig. "Ich appelliere an FDP und Grüne, sich nicht zu verschließen", sagte er.