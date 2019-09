Hannover. Mit Förderprogrammen könnte privates Kapital für den Klimaschutz aktiviert werden, sagt Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. Beim eigenen Haushalt, insbesondere bei der Beamtenbesoldung, sieht er hingegen Grenzen erreicht.

Herr Hilbers, Sie haben vergangene Woche den Haushalt 2020 in den Landtag eingebracht. Kommt Ihr Zahlenwerk durch?

Wir haben ein gutes und tragfähiges Grundgerüst geliefert. Dieses wird traditionell von den Regierungsfraktionen um eigene Schwerpunkte modifiziert werden. Das ist normal. Grundsätzlich ist unser Vorschlag wetterfest.

Heißt Modifikationen Mehrausgaben?

Wir müssen bei den Ausgaben Maß halten. Ich erwarte von der Steuerschätzung im November keine zusätzlichen Spielräume. Eher habe ich die Sorge, dass die Prognosen weiter nach unten korrigiert werden. Mehrausgaben müssten also durch Einsparungen gegenfinanziert werden.

Aber allein das geplante Klimagesetz dürfte ja einiges kosten…

Wir haben bereits einige Maßnahmen von der E-Mobilität über energetische Gebäudesanierung bis zu Klimaschutzmaßnahmen im Haushalt. Das können wir bündeln und daraus ein kluges Gesamtkonzept entwickeln. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass wir uns überlegen sollten, wie wir auch privates Kapital für Klimaschutzfragen mobilisieren.

Wie meinen Sie das?

Die EU geht davon aus, dass für ihre Ziele EU-weit 180 Milliarden Euro bis 2030 benötigt werden. Das wird niemals allein aus öffentlichen Mitteln zu schultern sein. Wir werden Anreize setzen müssen, dass Menschen privat in die CO2-Einsparung investieren.

Das heißt Förderprogramme für Haussanierungen etc.?

Ich hätte durchaus Sympathien für Abschreibungsmöglichkeiten für energetische Sanierungen, wie sie auf Bundesebene diskutiert werden.

Wenn der Klimaschutz so teuer ist, könnten Sie die schwarze Null doch vergessen und kräftig Geld ausgeben. In der Koalition sind sie in Sachen Schuldenbremse doch eh uneins.

Wir werden die Schuldenbremse in Kürze einen und dann in die Verfassung aufnehmen. Man darf ökologische Nachhaltigkeit nicht gegen finanzielle Nachhaltigkeit ausspielen. Wir müssen beides erreichen.

Aber Schulden machen war doch noch nie so billig.

Auch wenn die Zinsen niedrig sind, gibt mir keiner die Gewähr, dass sie es auch bleiben. Und steigende Zinsen sind die Steuererhöhungen von morgen. Schulden sind irgendwann zurückzuzahlen. Wer jetzt die Schuldenbremse lockert, fällt in die Zeit des Schuldenmachens zurück. Zum Geldausgeben gibt es übrigens immer Gründe: Heute ist es das Klima, morgen die Konjunktur, übermorgen sind es abgehängte Regionen.

Mit Steuereinnahmen von mehr als 30 Milliarden Euro schwimmen Sie ja im Geld, wie es FDP-Chef Stefan Birkner genannt hat.

Leider nicht. Wir haben viele Aufgaben, und mit den Einnahmen wachsen auch die Ausgaben. Wenn die Steuern wegen steigender Löhne und Gehälter steigen, haben wir auch steigende Löhne und Gehälter im öffentlichen Dienst.

Wobei viele im öffentlichen Dienst noch viel mehr wollen. Die Lehrer fordern mindestens A 13 für alle, der Kultusminister eine Dorflehrerprämie…

Mit dem Tarifabschluss und den von uns beschlossenen Attraktivitätssteigerungen im öffentlichen Dienst sind wir an die Grenze dessen gegangen, was wir uns leisten können. Dass es Wünsche gibt, ist normal. Aber normal ist auch, dass wir nicht alle erfüllen können.

Das hören die Beamten nicht gerne.

Wir sollten nur das in den Haushalt einstellen, was wir dauerhaft, auch bei abschwächendem Konjunkturverlauf, finanzieren können. Deshalb kann ich weitere Steigerungen im Gehaltsbereich nicht vertreten.

Ein anderes großes Thema ist die Grundsteuer, die ja eventuell nächstes Jahr wegfällt, wenn sich Berlin nicht 2019 noch einig wird.

Ich gehe davon aus, dass alle ihrer Verantwortung gerecht werden und wir diese kommunale Einnahmequelle erhalten. Die Gesetzentwürfe liegen ja vor.

Es braucht aber eine Grundgesetzänderung dafür. Dazu reichen die Berliner Groko-Stimmen nicht.

Ich appelliere an FDP und Grüne, sich nicht zu verschließen. Wir haben eine große Verantwortung. Es geht um 14 Milliarden Euro in Deutschland und 1,4 Milliarden Euro in Niedersachsen. Geld, das die Kommunen brauchen.

Der Verkehrswert-Vorschlag von Bundesfinanzminister Olaf Scholz ist Ihnen zu kompliziert?

Die Beratungen, wie wir das vereinfachen können, laufen ja noch. Wir werden dann sehen, ob wir eine Öffnungsklausel, die den Ländern eigene Modelle erlaubt, brauchen oder nicht.

Wollen Sie eine haben?

Auf jeden Fall will ich ein einfaches, transparentes und aufkommensneutrales Gesetz. Wenn wir etwas Neues machen, sollten wir die Chance nutzen, es bürokratiearm zu machen. Diese Chance haben wir jetzt.

Sie haben ein Lagenmodell entwickelt. Wie sieht das aus?

Es orientiert sich an der Fläche der Gebäude und Grundstücke und nimmt zusätzlich Rücksicht darauf, ob es sich in einer teureren oder preiswerteren Lage befindet. So tragen die in den besten Lagen etwas mehr zum Gemeinwesen bei als die anderen.

Wie viele Lagen schweben Ihnen vor?

Ich bin da offen. Ich habe Modelle mit fünf und sieben Lagen entwickelt. Wir könnten das dann für die Kommunen nach Größe differenzieren.

Die Bayern kommen ja ganz ohne aus.

Bayern plant ein reines Flächenmodell. Das ist zwar einfach, spiegelt aber die Gerechtigkeitsdiskussion nicht wider.

Wenn Sie Gerechtigkeit wollen, können Sie ja den differenzierten Scholz-Vorschlag nehmen…

Das Verkehrswert-Modell ist sehr aufwändig. Wir bräuchten am Anfang und dann alle sieben Jahre sehr viel Personal, weil wir Objekte neu bewerten müssten. Mein Modell hat den Charme, dass man wenige Dinge festhalten und es auch nicht alle sieben Jahre überprüfen muss.

Was sagt Ihr Koalitionspartner, die SPD, dazu?

Das ist regierungsintern noch nicht abgestimmt. Augenblicklich werbe ich bei den anderen Ländern dafür.

Warum?

Weil es uns nicht gelingen wird, 16 verschiedene Varianten für 16 Bundesländer zu programmieren. Wir werden Ende nur wenige Modelle umsetzen können.

Gibt es schon Entscheidungen?

Wir sind unter anderem mit Hamburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen im Gespräch. Entschieden ist aber noch nichts, weil alle die Entwicklung auf Bundesebene abwarten.