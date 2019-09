Hannover. Im Oktober endet die Amtszeit von EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger. Er wird zudem 66 Jahre alt, doch ans Aufhören denkt er noch längst nicht. Schon wird er für hohe Lobbyposten gehandelt.

Wie eine lahme Ente wirkt Stephan Weils Gast nicht. Ende August steht der scheidende EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) zusammen mit dem niedersächsischen SPD-Ministerpräsidenten im Gästehaus der Landesregierung in Hannover vor Journalisten. Es ist eigentlich ein Abschiedstermin, denn nach zehn Jahren in Brüssel tritt der dann 66-jährige Schwabe Ende Oktober als deutscher Kommissar ab. Dann übernimmt die Niedersächsin Ursula von der Leyen mit ihrer Kommission.

Steht hier also eine politisch lahme Ente, die sich mit warmen Worten in den Ruhestand verabschiedet? Von wegen: In den wenigen Minuten seines Statements fordert Oettinger den unbegrenzten Ausbau des EU-Jugendaustauschprogramms Erasmus, stellt eine Rettung der kriselnden Landesbank Nord/LB in Aussicht, plädiert für mehr Freihandel und fordert Brüssel zur Standhaftigkeit gegen den Brexit-Kurs von Großbritanniens Premier Boris Johnson auf.

Nach Rückzug hört sich das alles nicht an. Zumal der Noch-Kommissar bereits für die Zeit danach plant: Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Friederike Bayer hat Oettinger in Hamburg bereits eine Beratungsfirma gegründet. Zudem wird er bereits für Spitzenlobbyjobs gehandelt. Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" sah in Oettinger bereits den künftigen Chef des krisengeschüttelten Verbands der Automobilindustrie (VDA), dessen glückloser Präsident Bernhard Matthes gerade seinen Rücktritt verkündet hat. Dass Oettinger offiziell erklären muss, dass er kein Interesse hat, zeigt, für wie realistisch viele diese Spekulation halten.

Erfolg auf dem Abstellgleis

Dabei schien Oettingers Karriere schon vor zehn Jahren am Ende: Als Kanzlerin Angela Merkel den damaligen CDU-Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg 2009 als EU-Kommissar empfahl, galt das vielen als politisches Abstellgleis. Nach einer die NS-Vergangenheit seines Vorgängers Hans Filbinger beschönigenden Rede galt er als schwer angeschlagen. Die Landes-CDU wollte den personellen Neuanfang, den sie im heute fast vergessenen Stefan Mappus wähnte. Die Kanzlerin sah eine Gelegenheit, ein führendes Mitglied des legendären CDU-Männerbundes Andenpakt loszuwerden. SPD-Mann Thomas Oppermann spottete, Brüssel werde "zum Abstellgleis für einen gescheiterten Ministerpräsidenten, den Merkel loswerden will".

Doch es kam anders: Während sich Deutschlands Öffentlichkeit hauptsächlich über das holprige Englisch des Schwaben amüsierte, erarbeitete sich Oettinger in Brüssel den Ruf eines aktenfressenden, faktensicheren Netzwerkers. Oettinger wird zunächst Kommissar für Energie, dann für Digitalisierung, dann für Haushalt. Selbst politische Gegner zollen ihm heute Respekt, auch wenn sie den Deutschen für zu wirtschaftsnah kritisierten.

Der Kommissar eckt weiter an

Und die Freunde in der alten Heimat staunen manchmal nicht schlecht, wenn sie den früheren Landespolitiker zum Grußwort einladen. Dann wäscht er den hiesigen Honoratioren oft den Kopf, geißelt Deutschland als innovationsfeindliches "Romantiktal", welches angesichts neuer wachstumshungriger Wirtschaftsriesen in Asien ins globale Hintertreffen gerate. Es sind saftige Reden, bei denen der Schwabe nach wie vor aneckt: Mal erklärt er, dass im Westen Frankreichs keine Menschen, sondern nur noch Kühe leben. Mal bezeichnet er asiatische Geschäftsleute salopp als "Schlitzaugen".

Solche verbalen Fehlgriffe sind keine Empfehlung für die Führung eines in der Kritik stehenden Lobbyverbands wie dem VDA. Auch stellt sich die Frage, ob ein ehemaliger Kommissar einen solchen nationalen Job nicht als Abstieg sehen würde. Sicher ist nur, dass das für die Rückkehr in die nationale Politik gilt. Auch wenn sich viele in der Südwest-CDU den einst verjagten Oettinger angesichts schwacher Wahlergebnisse zurückwünschen. Doch dass es ihm nach wie vor in den Fingern kribbelt, ist an diesem Tag Ende August in Hannover klar. Man wird noch von ihm hören.