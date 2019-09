Hannover. In den Himmel steigende bunte Luftballons gehören zu vielen Festen dazu. In Gütersloh werden sie nun verboten. Die Grünen in Niedersachsen finden die Idee nachahmenswert.

Soll das Steigenlassen von Luftballons verboten werden? Die Grünen in Niedersachsen halten einen entsprechenden Beschluss der nordrhein-westfälischen Stadt Gütersloh für nachahmenswert. "Steigen gelassene Luftballons landen in den allermeisten Fällen in der Natur. Vögel und andere Tiere fressen die weichen Ballonreste und verhungern dann mit vollem Magen. Auch Ballons aus Naturlatex sind deswegen keine wirkliche Alternative", sagte Grünen-Landeschefin Anne Kura unserer Redaktion. Es sei deshalb "begrüßenswert, dass die Stadt Gütersloh mit gutem Beispiel vorangeht und auf das Steigenlassen von Luftballons verzichtet", ergänzte sie.

Der dortige Umweltausschuss hatte Gütersloh Anfang September zur ersten "ballonfreien Zone" des Bundeslandes erklärt. Damit folgen die Ostwestfalen vor allem den Niederlanden, wo immer mehr Städte mit Blick auf Plastik in den Mägen von Seevögeln ein Ballonverbot verhängen. Gütersloh will auf Veranstaltungen wie der Kirmes oder auch bei Kindergartenfesten künftig keine Ballons mehr steigen lassen. Kura begrüßt das: "Auf der einen Seite steht das kurze schöne Bild von bunten Ballons in der Luft, auf der anderen das von verendeten Vögeln. Initiativen wie die aus Gütersloh helfen auch, das Bewusstsein für ungewollte Folgen unseres Handelns zu schärfen", sagte die Grünen-Landesvorsitzende unserer Redaktion.

"Ballonverbot rettet die Welt nicht"

Die Kommunen sehen ein solches Verbot kritisch: "Ein Verbot, Luftballons auf öffentlichen Flächen steigen zu lassen, ist nach unseren Erkenntnissen in Niedersachsen noch nicht als notwendig erachtet worden. Wir hoffen bisher noch darauf, dass die Bürgerinnen und Bürger sich immer mehr bewusst werden, was derartiger Abfall zur Folge hat“, sagte Thorsten Bullerdiek vom Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund (NSGB).

Auch das zuständige Umweltministerium lehnt die Forderung ab. "In den Himmel steigende Luftballons haben die Menschen schon immer mit Träumen und Hoffnungen verbunden. Warum sollten wir ihnen diese Gefühle nehmen?", erklärte ein Sprecher von Umweltminister Olaf Lies (SPD). "Der Plastikmüll in den Weltmeeren und der ungezügelte Ausstoß von Verpackungsmaterial im Handel belasten die Umwelt in Niedersachsen und auch weltweit um ein Vielfaches mehr als ein paar Luftballons bei Geburtstagen oder Hochzeitsfeiern. Ein Ballon-Verbot rettet die Welt ganz bestimmt nicht", sagte der Sprecher.