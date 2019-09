Autofahrer stirbt bei Kollision mit Nordwestbahn in Vechta CC-Editor öffnen

Am Mittwochmorgen ist ein Autofahrer bei einem Unfall mit einer Nordwestbahn in Vechta ums Leben gekommen. Der Mercedesfahrer hatte die nahende Bahn an einem Bahnübergang offenbar übersehen. Foto: NWM-TV

Vechta. Am Mittwochmorgen ist ein Autofahrer bei einem Unfall mit einer Nordwestbahn in Vechta ums Leben gekommen. Der 46-Jährige hatte die nahende Bahn an einem Bahnübergang offenbar übersehen.