Hannover. Der Vorstoß von CDU-Fraktionschef Toepffer zur Landarztquote trifft auf Widerstand. Ärztekammerchefin Wenker wies die Idee scharf zurück, auch der zuständige Landesminister Thümler lehnt eine Quote ab.

Die Überlegungen der Landesregierung zur Einführung einer Landarztquote in Niedersachsen stoßen auf heftigen Widerstand der Ärzteschaft. "Eine Landarztquote ist ein schwerer Eingriff in die Berufsfreiheit", sagte die Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, Martina Wenker, unserer Redaktion. Anlass sind Aussagen von CDU-Landtagsfraktionschef Dirk Toepffer. Er hatte am Freitag mit Blick auf ein entsprechendes Projekt in Nordrhein-Westfalen einen Kurswechsel seiner Partei angedeutet. Bisher lehnt die CDU Niedersachsen eine Quote ab, der Koalitionspartner SPD ist dafür. Die Regierung will sich bis Jahresende auf einen gemeinsamen Kurs verständigen.

Wenker: Betroffene könnten sich herauskaufen

Wenker lehnt für angehende Landärzte reservierte Studienplätze grundsätzlich ab. "Sie können einem 19-jährigen Studienanfänger nicht vorschreiben, was er circa 15 Jahre später im Beruf wo genau macht", sagte Wenker unserer Redaktion. Oft änderten sich in dieser Zeit Lebenspläne und Familiensituationen. Dann bestehe die Gefahr, dass sich Betroffene aus der Verpflichtung "herauskaufen". Zudem stelle sich die Frage, ob es für die verschiedenen Fachgebiete "demnächst 65 Quoten" gebe. "Wie erklärt man dann den Menschen, dass sich Intensivstationen für Beatmungspatienten abmelden, weil Intensivmediziner fehlen?", fragte Wenker.

Die Ärztekammerchefin spricht sich stattdessen für einen Ausbau der Medizinstudienplätze aus. Deutschland bilde seit Jahren zu wenig Ärzte aus, sagte Wenker. Niedersachsen steuere hier mit dem Ausbau in Oldenburg und Braunschweig beispielhaft dagegen. Auch die Zulassung müsse reformiert werden. "Die Eignung für den Arztberuf manifestiert sich nicht nur an der Abiturnote. Wichtig sind auch soziale Kompetenz und Empathie für die Belange der Patienten", sagte Wenker.

Thümler: Brauchen gezielte Anreize

Auch der für die Medizinerausbildung zuständige Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) lehnt eine "reine Landarztquote" als "aus meiner Sicht nicht zielführend" ab. Der Arztbedarf betreffe sowohl Haus- als auch Fachärzte. "Was wir brauchen, sind gezielte Förderinstrumente und finanzielle Anreize – nur so können wir langfristig und nachhaltig die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum sicherstellen". Diese solle nicht zu Studienbeginn, sondern erst zum Übergang zum klinischen Teil der Ausbildung ansetzen. "Die Studierenden müssen Erfahrungen sammeln und sich aus Überzeugung für eine Tätigkeit als Hausarzt in den ländlichen Regionen entscheiden", sagte Thümler unserer Redaktion. Hoffnungen setzt der Minister auch auf den neuen Staatsvertrag der Länder zur Studienzulassung. Dieser Vertrag erlaubt nicht nur eine Landarztquote, sondern auch andere Auswahlkriterien wie die von Wenker vorgeschlagenen. So biete eine "Erfahrungsquote" vielen potenziellen Bewerbern eine Chance, die sich gerade mit Blick auf die spätere Tätigkeit als Hausarzt für ein Medizinstudium entscheiden“, sagte Thümler.