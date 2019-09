Feuer in Studentenwohnheim in Oldenburg: 44 Wohnungen evakuiert CC-Editor öffnen

Das Feuer im Oldenburger Studentenwohnheim brach in einer Wohnung im dritten Stock aus. Foto: NWM-TV

Oldenburg. In einem Studentenwohnheim in Oldenburg ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Es richtete einen Schaden im sechsstelligen Bereich an und machte mehrere Wohnungen unbewohnbar.