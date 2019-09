Bad Bentheim. Die Polizei hat am Sonntag einen Mann festgenommen, der am Ferienresort Bad Bentheim ein Auto aufgebrochen und anschließend auf dessen Eigentümer eingestochen hat. Bei der Suche nach dem zunächst geflohenen Täter wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt.

Der 44-Jährige brach am Sonntag gegen 14 Uhr an der Straße Gut Langen am Ferienresort Bad Bentheim in einen Hyundai I30 ein, der dort parkte. Als der Besitzer kurz darauf zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, durchsuchte der Täter dieses gerade nach Wertsachen. Der 37-jährige Autobesitzer entriss dem Täter Teile des Diebesgutes, wie die Polizei mitteilt. Daraufhin stach dieser mit einem bislang unbekannten Werkzeug mehrfach auf den Mann ein. Daber verletzte er diesen an Arm, Hand und Gesicht.

Polizeihubschrauber ortet Täter

Nach einem anschließenden Gerangel konnte der 44-Jährige in ein angrenzendes Maisfeld fliehen. Einsatzkräfte der Polizei waren schnell vor Ort und konnten das Feld umstellen. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers ortete den Flüchtigen in dem Maisfeld und informierte die Einsatzkräfte am Boden über den genauen Standort des Mannes.

Ein Diensthund der Polizei konnte den Täter überwältigen. Die Polizisten nahmen diesen fest. Der 44-Jährige muss sich nun wegen schweren Raubes in einem Strafverfahren verantworten. Er wird voraussichtlich am Montag einem Haftrichter vorgeführt. Das Opfer wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.