Hannover/Bremen. Niedersachsen plant ein Verbot religiöser Symbole und Kleidungsstücke für Richtern und Staatsanwälte. Vorreiter ist das Land damit nicht: In vier Ländern gibt es bereits solche Verbote, in zwei weiteren sind ähnliche Regelungen in Vorbereitung.

Niedersachsens Landesregierung will Richtern und Staatsanwälten künftig verbieten, im Gerichtssaal religiöse Symbole zu tragen. Am Dienstag soll der Landtag über den entsprechenden Gesetzesentwurf beraten.

Das geplante Verbot soll unter anderem das Tragen eines Kopftuchs, der Kippa oder auffälliger Kreuze verbieten. „Die Bürger müssen sich darauf verlassen können, dass die Justiz ihnen vollkommen neutral gegenübertritt", sagte die dortige Justizministerin Barbara Havliza (CDU) dem Evangelischen Pressedienst epd. „Und sie können auch erwarten, dass das optisch zum Ausdruck kommt."

Was geschieht mit Kreuzen im Gerichtssaal?

Kreuze im Gerichtssaal sind nach ihren Worten davon nicht betroffen. „Das Recht wird durch Menschen gesprochen und nicht durch Säle", sagte sie. Kreuze müssten aber abgehängt werden, wenn ein Beteiligter im Gerichtsverfahren dies wünscht.



Mit der Initiative für ein Verbot religiöser Symbole und Kleidungsstücke für Richter und Staatsanwälte ist Niedersachsen bundesweit nicht allein. Wie eine Umfrage des epd unter den Justizministerien der Länder ergab, sind in zwei weiteren Bundesländern schon seit längerem ähnliche Verbote geplant. In Nordrhein-Westfalen ist solch eine Regelung seit dem vergangenen Jahr in der parlamentarischen Beratung. Im Saarland wurde ein Kopftuchverbot für Justizangehörige im Koalitionsvertrag vereinbart, bislang aber noch nicht umgesetzt. In vier Bundesländern gibt es solche Verbote bereits.



In den sieben übrigen Bundesländern gibt es keine entsprechenden Regelungen und es sind auch keine geplant. Dazu gehören Hamburg, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz. Zur Begründung heißt es in erster Linie, dass eine solche Regelung nicht gebraucht werde. „Die Thematik hat im Freistaat Sachsen bislang keine praktische Relevanz", hieß es aus Dresden. Für die Hamburger Justizbehörde erklärte eine Sprecherin, es sei bisher kein Fall erinnerlich, der ein Einschreiten erforderlich gemacht habe.

Auch Lehrer und Polizisten andernorts von Verbot betroffen

Verboten sind religiöse Symbole für Richter, Staatsanwälte und teilweise auch andere Vertreter vor Gericht in Bayern, Baden-Württemberg, Bremen und in Berlin. Das strenge Neutralitätsgesetz in der Bundeshauptstadt verbietet auch Lehrern und Polizisten das Tragen religiöser Symbole. In Bremen und Baden-Württemberg sind ehrenamtliche Richter aber vom Verbot ausgenommen.

In Hessen und Thüringen sind die Regelungen nicht eindeutig, allerdings sind auch keine neuen geplant. So zitierte ein Sprecher des Ministeriums in Erfurt, dass als Amtstracht eine schwarze Robe ohne Rangabzeichen „und nach Form und Farbe unauffällige, mit der Amtstracht zu vereinbarende Kleidungsstücke" zu tragen seien. In Hessen dürfen keine Kleidungsstücke oder Symbole getragen werden, die geeignet seien, „das Vertrauen in die Neutralität ihrer Amtsführung zu beeinträchtigen oder den politischen, religiösen oder weltanschaulichen Frieden zu gefährden".

Länder sind zuständig

Das Bremer Justizressort erklärte, durch die dortige „Amtstrachtverordnung" sei das Tragen religiös geprägter Symbole oder Kleidungsstücke für den „Sitzungsdienst" bereits verboten, auch wenn diese Symbole nicht explizit genannt würden. Danach dürften bis auf selbstverständliche und unter der Robe kaum sichtbare Kleidungsstücke keine weiteren Kleidungsstücke oder Symbole zusätzlich getragen werden. Akzeptanzprobleme mit dieser Regelung seien nicht bekannt.



Das Bundesjustizministerium kommentierte die Pläne nicht. Für die verfassungsrechtliche Prüfung ihrer Vorhaben seien die Länder selbst zuständig, sagte eine Sprecherin. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) selbst plant, Verfahrensbeteiligten vor Gericht die Verhüllung des Gesichts zu verbieten. Damit dürften Richterinnen, Anwältinnen und Zeuginnen keine Burka tragen, aber auch keine andere Verhüllungen wie Masken oder Verbände. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Identität der Beteiligten festgestellt und zur Beweiswürdigung auch die Mimik herangezogen werden kann. Das Verbot religiöser Symbole stehe nicht im Fokus, sagte die Sprecherin.