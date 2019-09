Schon 85 Masernfälle in Niedersachsen CC-Editor öffnen

Foto: imago images / Schöning

Hannover. Seit Jahresbeginn sind 85 Frauen, Männer und Kinder in Niedersachsen an Masern erkrankt. 47 Fälle davon stehen im Zusammenhang mit dem Ausbruch der Infektionskrankheit im Landkreis Hildesheim, wie das Landesgesundheitsamt in Hannover mitteilte.