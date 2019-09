Hannover. Die SPD hat ihre Serie von Regionalkonferenzen auf der Suche nach einem neuen Parteivorsitz fortgesetzt. „Wir standen uns in letzter Zeit zu oft selbst im Weg“, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil zum Auftakt. Der Abend in Hannover war so etwas wie ein Heimspiel für den Kandidaten Boris Pistorius, der ein klares Bekenntnis ablegte.

„Man muss begeistert sein, um große Taten zu vollbringen“, hat SPD-Gründervater Kurt Schumacher 1946 gesagt. „Lasst uns heute begeistert sein“, sagte Hannovers SPD-Bezirkschef Matthias Miersch am Freitagabend vor etwa 800 Parteigenossen in einem Hotelsaal in Hannovers Süden. Auch bei der zweiten von 23 Regionalkonferenzen zur Suche nach einem neuen Parteivorsitz versprühte der Gastgeber Optimismus: „Saarbrücken war schon gut, aber Hannover ist klasse“, sagte Miersch und versprach einen „Wettbewerb der besten Ideen“. Und den gab es in Hannover tatsächlich so ähnlich wie beim Auftakt in Saarbrücken. Dabei zahlte sich das strikte Zeitmanagement aus: Die Kandidaten wurden in ihren Antworten nach 60 Sekunden abgewürgt.



Landesparteichef Stephan Weil, der den langen Auswahlprozess der SPD zuletzt kritisiert hatte, hofft auf einen positiven Schub der Kandidatentour für die gebeutelte Partei. „Wir standen uns in letzter Zeit allzu häufig selbst im Wege“. Von der Führung erwartet sich Niedersachsens Ministerpräsident, „die ganzen positiven Kräfte in der Partei zusammenzubringen“, damit der Parteivorsitz „wieder das schönste Amt nach Papst“ werden solle.

Dass die Partei Lust auf Sachpolitik hat, zeigte sich schnell: Vor allem inhaltliche Aussagen und linke Positionen fuhren heftigen Applaus ein: Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, der mit Nina Scheer zusammen antritt, heimste für die Aussage „Die Zwei-Klassen-Medizin ist nicht akzeptabel“ reichlich Beifall ein. Noch mehr beklatscht wurde Michael Roth, der zusammen mit Christina Kampmann das jüngste Bewerberduo bildet, für ein Pro-Europa-Bekenntnis ein: „Die Antwort auf Donald Trump sind die Vereinigten Staaten von Europa“, sagte er unter heftigem Applaus.

Pistorius will nicht in die Berliner Groko

Ein Heimspiel hatte der einzige Bewerber aus Niedersachsen: Der aus Osnabrück stammende Landes-Innenminister Boris Pistorius versprach der Basis, dass er im Fall der Wahl zum Parteichef seinen Posten in Hannover abgibt – und auch kein Amt in der aktuellen schwarz-roten Bundesregierung übernehmen wird. Pistorius und seine Partnerin Petra Köpping versprachen eine verbindende Politik. „Wir wollen Brückenbauer sein zwischen Ost und West, zwischen arm und reich, Stadt und Land, jung und alt“, sagte die sächsische Noch-Integrationsministerin. „Wir wollen, dass die Sozialdemokratie wieder dichter an das Leben der Menschen kommt“, sagte Pistorius, der ohne das sozialdemokratische Schülerbafög nicht hätte Abitur machen können.

Ordentlichen, aber nicht übermäßigen Applaus erntete der prominenteste Bewerber: Bundesfinanzminister Olaf Scholz wurde für seine Forderung nach mindestens 12 Euro Mindestlohn gelobt. Scholzens Partnerin Klara Geywitz, die am Wochenende gerade ihr Potsdamer Landtagsmandat mit 144 Stimmen Abstand an die Grünen verloren hatte, warb für eine ökologische Industriepolitik, die sowohl die Grünen-, als auch die AfD-Wähler zurückgewinnen soll. Das wurde höflich beklatscht. Andere Positionen bekamen mehr Applaus: Das Publikum goutierte Forderungen nach einem Lösen der Schuldenbremse und einem starken Staat, der massiv in die Zukunft und Wohnungsbau investiert.

Lauter Applaus für Groko-Absage

Gut schlugen sich in Hannover vor allem die Duos Christina Kampmann/Michael Roth, Saskia Esken/Norbert Walter Borjans und Petra Köpping/Boris Pistorius. Karl Lauterbach konnte mit einer klaren Absage an die Große Koalition einen der kräftigsten Applausstürme des Abends abräumen. „Unsere Konzepte sind richtig, aber wir werden sie niemals in einer Groko umsetzen können“, sagte Lauterbach. Man dürfe das Erstarken der SPD als sozialer Volkspartei nicht von der Regierungskonstellation abhängig machen, sagte Olaf Scholz. „Aus meiner Sicht müssen wir so stark sein, dass wir eine Regierung führen können. Und wir müssen so stark sein, dass wir die CDU dazu nicht brauchen“, sagte Scholz.

Trotz lebendiger Debatten blieb die Stimmung an dem Abend in Hannover gelöst, auch wenn sich die Schumachersche Begeisterung nicht recht breitmachen wollte. Der als Miesepriem verschriene Parteilinke Ralf Stegner machte klar, dass die Partei mehr verdiene als die aktuellen bundesweiten 13 bis 15 Prozent. „Manche reduzieren mich auf mein heiteres Gemüt“, sagte Stegner. Aber er wolle dafür kämpfen, „dass wir alle was zu lachen haben“, sagte er.