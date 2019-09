Hannover. Die CDU in Niedersachsen rückt von ihrem Nein für eine Landarztquote ab. Man müsse sich bewegen, kündigt der Fraktionschef an.

Die CDU-Fraktion in Niedersachsen zeigt sich offen für eine Landarztquote: „Da werden wir uns bewegen müssen“, sagte Fraktionschef Dirk Toepffer am Freitag in Hannover. Damit könnte Bewegung in den koalitionsinternen Streit um die Quote kommen. Bislang ist die CDU dagegen, einen Teil der Medizinstudienplätze an Bewerber zu geben, die sich für eine Arbeit als Hausarzt auf dem Lande verpflichten. Der Koalitionspartner SPD hingegen befürwortet die Quote. Ursprünglich sollte eine Enquetekommission bis Jahresende einen Vorschlag machen, doch die braucht nun wohl bis Mitte 2020. Zuletzt hatte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) eine Entscheidung bis Jahresende angekündigt. Toepffer sieht auch „Erfolge“ im Nachbarland Nordrhein-Westfalen. Dort werden seit Frühjahr Studienplätze über die Quote vergeben.

Die Landarztquote ist für Toepffer ein Beispiel von Politik für den ländlichen Raum, dessen Probleme sich zunehmend von denen der urbanen Regionen unterschieden. Nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch in Niedersachsen gehe die Schere zwischen den ländlichen und städtischen Regionen auseinander, konstatierte Toepffer nach mehreren Besuchen in den Landtagswahlkämpfen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Als Beispiel nannte er die Verkehrspolitik: Während in Toepffers Heimatstadt seit Wochen über das Abstellen von E-Rollern debattiert werde, gehe es in den ländlichen Regionen darum, wie oft täglich ein Bus komme. Darauf müsse die Politik reagieren.

Auch in der Debatte um Prämien für Dorflehrer sieht Toepffer noch Spielraum: Die Schulen auf dem Land müssten gestärkt werden, denn ein Aus habe oft Folgen: „Wo die Schule stirbt, stirbt oft der öffentliche Nahverkehr und dann das Dorf“, sagte er.