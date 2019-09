Saterland. Der seit Dienstagabend gesuchte 84-Jährige aus Saterland im Landkreis Cloppenburg ist wieder zu Hause.

Der Senior, nach dem die Polizei Friesoythe seit Dienstagnachmittag suchte, konnte am Abend gegen 20.15 Uhr durch eine Passantin am Sportplatz in Sedelsberg wohlbehalten angetroffen werden. Die junge Frau informierte umgehend die Polizei. Der 84-Jährige wurde anschließend durch Beamte nach Hause gebracht und in die Obhut seiner Ehefrau übergeben.

Er hatte am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr mit einem Fahrrad sein Wohnhaus in Saterland verlassen und war entgegen seiner normalen Gewohnheiten nicht gegen Mittag nach Hause zurückgekehrt. Weil er orientierungslos und auf Hilfe angewiesen sei, veröffentlichte die Polizei noch am gleichen Tag eine Vermisstensuche.