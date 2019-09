Osnabrück. Der Fachkräftemangel trifft auch die Wohlfahrtspflege. Insbesondere die Situation in Kitas und in der Pflege sei "herausfordernd", sagt Franz Loth, Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in Niedersachsen. Lösungsansätze werden diskutiert, etwa eine verkürzte Ausbildung für Erzieher. Von einem Herumschrauben an Qualitätsstandards hält LAG-Vorsitzender Loth indes wenig, wie er im Interview mit unserer Redaktion betont.

Herr Loth, auch die Freie Wohlfahrtspflege leidet unter Fachkräftemangel. Welche Bereiche sind besonders betroffen?



Besonders herausfordernd ist die Situation in der Pflege und im Kita-Bereich. Eine weitere Herausforderung sehen wir aber auch in der Behindertenhilfe. Insgesamt ein großes Thema in diesem Komplex ist die Standortfrage, das spüren wir vor allem in entlegenen, ländlich geprägten Regionen.

Welche Probleme gibt es dort?

Ich will es mal positiv formulieren: Es fällt uns wesentlich leichter, Ärzte in Osnabrücker Krankenhäuser zu bekommen als zum Beispiel ins nördliche Emsland. Auch andere hochqualifizierte Mitarbeiter, etwa Psychotherapeuten, überzeugen Sie eher von Oldenburg oder Osnabrück als von Haselünne. Dieses Problem trifft jedoch nicht nur uns. Einige Anbieter überlegen deshalb schon, sofern sie denn verschiedene Standorte zu bieten haben, gewisse Stellen an attraktiveren Orten anzudocken.

Warum hat sich das Problem in den Kitas so verschärft?

Die Situation hat sich vor allem durch die Beitragsbefreiung hochgeschaukelt. Das hat die Landesregierung nur zum Teil vom Ende her gedacht. Es war sicher gut gemeint, aber nicht gut gemacht, und das schlägt uns jetzt ins Gesicht. Es werden mehr Kinder angemeldet, die Belastung für die Erzieherinnen in den Kitas wächst, wir haben zu wenig Fachkräfte. Wenn wir jetzt beispielsweise erhöhte Krankenstände in unseren Kitas haben, sind wir gezwungen, tageweise einzelne Gruppen zu schließen. Das löst bei den Eltern verständlicherweise ganz, ganz großen Ärger aus.

Was muss sich ändern?

Wir als LAG FW sind mit Kultusminister Grant Hendrick Tonne im Gespräch, der erheblich unter Druck steht seitens der kommunalen Ebene. Hintergrund ist die Versorgungssicherheit. Nun möchte man den Beruf attraktiver machen, indem man zum Beispiel an den Qualitätsstandards der Ausbildung herumschraubt. Man möchte von vier auf drei Jahre verkürzen.

Was halten Sie davon?

In Teilen können wir das verstehen. Aber wir sagen auch: Vergesst nicht, dass dieser Bereich der frühkindlichen Bildung der Eintritt in die Bildungskarriere ist. Deshalb legen wir sehr viel Wert auf eine gute Ausbildung. Wir müssen aufpassen bei bestimmten Tätigkeiten, zum Beispiel bei hauswirtschaftlichen, erzieherischen oder pflegerischen Tätigkeiten, dass hier nicht der Eindruck entsteht: Das kann ja jeder. Eine Dimension dabei dürfen wir auch nicht aus den Augen verlieren: Es geht hier um Arbeitsplätze, die zu 95 Prozent mit Frauen besetzt sind, nicht selten sind es Teilzeitarbeitsplätze. Wenn wir nun aus diesem Druck heraus mit den Qualifikationsanforderungen runtergehen würden, hätte das auch Folgen bei der Eingruppierung, sprich bei der Bezahlung. Damit hätte es Langzeitfolgen, Stichwort Altersarmut. Wir produzieren damit ganz viele Folgewirkungen, die hochgradig herausfordernd sind.

Was müsste sich ändern, um den Beruf attraktiver zu machen?

Die Arbeitsbedingungen müssen sich ändern. Mit Blick auf harte Fakten wie Arbeitszeiten und Bezahlung muss man sagen: Wir haben einen ganz, ganz bunten Markt, bundesweit und auch in Niedersachsen wird sehr unterschiedlich bezahlt. Wir brauchen eine Verlässlichkeit in der Bezahlung. Zugleich müssen wir aufpassen, dass wir nicht zwei Welten schaffen, indem wir uns von der freien Wirtschaft abkoppeln. Das ist eine der größten Sorgen, dass wir junge Leute auch deshalb nicht mehr anziehen, weil sie mit guten Abschlüssen sehr viel schneller und sehr viel nachhaltiger sehr viel mehr Geld in der freien Wirtschaft verdienen können. Es darf also keine Parallelwelten geben zwischen der freien Wirtschaft und der Sozialwirtschaft und auch keine Parallelwelten innerhalb der Sozialwirtschaft, indem einige tariftreu zahlen und andere sich durchlavieren.

Junge Menschen setzten heute etwas andere Prioritäten als früher, viele wollen nicht mehr Karriere um jeden Preis, Geld ist vielen nicht mehr so wichtig, dafür Flexibilität von Job, Arbeitszeit und Arbeitgeber, um eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erreichen. Spielt Ihnen dieser Zeitgeist in der Wohlfahrtspflege sogar in die Hände?

Auf jeden Fall bekommen diese Kriterien immer mehr Bedeutung. Wenn es um die Frage geht, wer Führungskraft werden will, muss man genauer hinschauen, was geht und was nicht. Aber im Grundsatz können wir all das unterschreiben, dieser Zeitgeist spielt uns tatsächlich in die Hände. Viele weiche Faktoren werden immer wichtiger, die jungen Menschen fragen sich: Welche Rückmeldung bekomme ich von Leuten, die dort schon arbeiten? Wie wird da geführt? Ist das noch ein hierarchischer Laden, wo durchregiert wird? Wie ist die Stimmung in den Teams? Kann ich, wenn ich kurzfristig am Wochenende eingeladen werde, aus dem Dienst heraus? Was ist mit Home Office? Was ist mit meiner Gesundheit? Was macht der Arbeitgeber, wenn ein Mitarbeiter psychisch erkrankt, lässt er ihn dann hängen? Das sind teilweise scheinbar banale Dinge, aber all das ist wichtig. Das darf man als Arbeitgeber auch nicht mehr unterschätzen.

Wie wichtig sind Freiwilligendienste für Sie?

Freiwilligendienste sind sehr wichtig. Wir brauchen diese helfenden Hände. Und zudem haben diese Dienste auch eine gesellschaftliche Dimension: Das Element „unbezahlbar“ ist unglaublich wichtig. Nicht alles, was wir tun, darf einen Preis haben. In unserer Turbo-Leistungsgesellschaft geht es immer um „höher, schneller, weiter“. Wenn wir dieses Element des Unbezahlbaren aus dem Auge verlieren, wird es gnadenlos. Wir werden die Herausforderungen der Zukunft nur meistern in einer guten Mischung aus Haupt- und Ehrenamt. Die Abschaffung des Zivildienstes war fatal, bis heute vergeht kaum eine Leitungsrunde, bei der nicht gesagt wird: Hier bräuchten wir jemanden, dort bräuchten wir jemanden.

Sollten die Freiwilligendienste ausgebaut werden?

Wir haben eine lange Debatte geführt um sogenannte Pflichtjahre. Damit könnten wir uns seinerzeit nicht durchsetzen. Allerdings wendet sich das Blatt, auch CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat von ähnlichen Dingen bereits gesprochen. Es geht um diese Grundidee: „Die Gesellschaft gibt dir so viel, Du kannst lernen, studieren, selbst mit 80 kann man noch ein Seniorenstudium anfangen – gib doch mal ein Jahr zurück und engagier dich für die Gesellschaft, sozial, kulturell oder ökologisch.“ Wir werden uns mit einem Pflichtjahr wahrscheinlich nicht durchsetzen. Aber man könnte Anreize schaffen, zum Beispiel könnten jene, die sich freiwillig dazu bereiterklären, im Gegenzug später im Berufsleben ein Sabbatjahr dafür bekommen und ihre Berufsleben damit entschleunigen. Oder auch zweimal ein halbes Jahr, da gibt es viele Ideen.

Glauben Sie, solche Ideen setzen sich wirklich durch?

Ja. Wir werden in den kommenden Jahren eine völlig veränderte Arbeitswelt bekommen. Wir werden auch eine andere Gewichtung bekommen von Erwerbsarbeit im Verhältnis zu ehrenamtlicher Arbeit und zu Haus- und Familienarbeit. Wir werden alles neu ausrichten müssen.

Nun hat sich die Regierung auf einen Mindestlohn in der Pflege geeinigt. Eine gute Idee?

Ja, wir finden es eine gute Idee. Es gibt nach wie vor zu viele, die nicht gut bezahlen. Einheitlichkeit ist wichtig. Das beziehe ich ausdrücklich auch auf die Ausbildung, die kostenneutral gestellt werden soll. Diesen Weg finden wir insgesamt gut. Aber auch hier muss man es einheitlich gestalten, nicht scheibchenweise. Wenn sich junge Leute für einen dieser Berufe entscheiden, und nicht bei allen übernimmt der Staat die Ausbildungskosten, ist das kontraproduktiv. So ist zum Beispiel die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger nicht von den Ausbildungsbeiträgen freigestellt. So etwas geht gar nicht mehr.

Sind Arbeitskräfte aus dem Ausland die Lösung?

Das ist ein sehr heikles Thema. Wir in der Wohlfahrtspflege sind alle in irgendeiner Form damit beschäftigt, es gibt diverse Projekte dazu. Wir glauben, dass es im Moment ohne Arbeitskräfte aus dem Ausland nicht geht, weil der Druck so enorm hoch ist. Das ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite müssen wir uns aber auch die Frage stellen, ob so ein reiches Land wie Deutschland auf Sicht diese Probleme auch aus eigener Kraft lösen müssen.

Das Problem muss man ja auch international betrachten.

Natürlich. Nehmen wir doch einmal die berühmte polnische Haushaltshilfe als Beispiel, die privat Pflegebedürftige versorgt. Wir tragen für jeden einzelnen Fall auch eine Verantwortung. Wir müssen uns fragen: Wo holen wir diese Frau weg? Schaffen wir damit vor Ort schwierige familiäre Verhältnisse? Oder haben wir hier nur unsere Not im Blick und sind erpicht auf fixe und schnelle Lösungen? Es ist sehr, sehr heikel und auch widersprüchlich.

Wertschätzung für Pflegekräfte zeigt sich nicht nur im Geldbeutel, sondern auch in anderen Bereichen. Vor allem die Bedingungen, unter denen die Kräfte arbeiten, stehen oft in der Kritik. Wie kann man zum Beispiel Probleme wie Zeitmangel, Stress aufgrund zu dünner Personaldecke oder überbordende Bürokratie in den Griff kriegen?

Wir führen zurzeit Gespräche mit der Sozialministerin. Die Landesebene, auch der Ministerpräsident haben erkannt, welcher Druck derzeit bei der Pflege herrscht. Wir sind uns einig, dass wir die harten Faktoren bearbeiten müssen, aber auch die weichen. Wir finden es gut, dass die Regierung unsere Sicht teilt und dass sie hinschaut und sich diesem Thema widmet. Wir haben noch vor der Sommerpause weitere Gespräche, wo die genannten Faktoren auf den Tisch kommen. Zum einen müssen wir die Menschen in der Pflege anständig bezahlen. Und wir brauchen mehr Menschen, denn wenn sie flexible Arbeitszeiten anbieten wollen, geht das nicht, wenn zu wenig Personal da ist. Und wir müssen etwas für die Gesundheit der Pflegekräfte tun, auch das ist wichtig. Insgesamt ist es ein riesengroßer Komplex. Aber im Herbst wollen wir Nägel mit Köpfen machen.

Wenn Sie ein junger Mensch fragen würde, weshalb er einen Pflegeberuf wählen sollte, was würden Sie entgegnen?

Ich würde sagen: Mach es. Du hast einen super Job, eine erfüllende, sinnstiftende Arbeit. Die ist auch schwierig und hat Herausforderungen. Aber Du bist nah am Menschen, kannst dich ein Leben lang fortbilden, du bekommst eine tolle Ausbildung und du verdienst auch anständig, wenn du zu uns kommst.