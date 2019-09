Hannover. Der fliegende Wechsel aus der Politik in die Wirtschaft wird für Niedersachsens Minister unmöglich. Bald gilt eine Karenzzeit für Kabinettsmitglieder.

Mitglieder der niedersächsischen Landesregierung müssen bei einem Wechsel in die Wirtschaft künftig eine bis zu anderthalbjährige Karenzzeit einhalten. Das rot-schwarze Kabinett brachte am Dienstag einen entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg.

Damit orientiert sich Niedersachsen an einem seit dem Jahr 2015 gültigen entsprechenden Modell auf Bundesebene. „Das Vertrauen der Allgemeinheit in die Integrität der Landesregierung soll weder durch den bloßen Anschein einer voreingenommenen Amtsführung im Hinblick auf spätere Karriereaussichten noch durch die private Verwendung von Amtswissen nach Beendigung des Amtsverhältnisses beeinträchtigt werden“, teilte die Staatskanzlei mit. Bislang gibt es lediglich eine freiwillige Selbstverpflichtung für Minister, ein halbes Jahr lang nicht bei einem Beratungsunternehmen anzuheuern, mit dem sie während der Amtszeit in engem Kontakt standen.

Vor einem Monat hatte Umwelt- und Energieminister Olaf Lies (SPD) einen Wechsel in den führenden Energie-Lobbyverband BDEW ausgeschlagen und damit die Debatte um eine Zwangspause beim Wechsel von der Politik in Wirtschaft wieder entfacht. Eigentlich hatte bereits die rot-grüne Vorgängerregierung eine Karenzzeit in Niedersachsen geplant, umgesetzt wurde das Gesetz allerdings nicht.