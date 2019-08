Heißer Samstag in Niedersachsen erwartet – Gewitter am Sonntag CC-Editor öffnen

Am Samstag kann es nochmal bis zu 33 Grad in Niedersachsen werden. Symbolfoto: Jan Eric Fiedler

Hannover/Bremen. Wer am Wochenende in Niedersachsen und Bremen noch den Sommer genießen möchte, sollte lieber am Samstag ins Freie.