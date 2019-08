Hinschauen ist Opferschutz

Hannover. Nach dem Missbrauchsfall in Lügde debattiert die Politik über Lehren. Dabei ist aber die gesamte Gesellschaft gefragt, meint unser Korrespondent.

Die Monströsität der Taten und die Häufung der Fehler im Missbrauchsfall Lügde hat in Nordrhein-Westfalen u und Niedersachsen eine Diskussion über Kindesmissbrauch ausgelöst. Doch Lügde ist kein Einzelfall, sondern nur Ausdruck einer alltäglichen Katastrophe: 40 Kinder werden pro Tag in Deutschland Opfer sexueller Gewalt. Doch das sind nur die offiziellen Zahlen, die Realität dürfte weit schlimmer sein.

Doch was kann man tun? Überraschungsbesuche vom Jugendamt bei unauffälligen Familien? Wird es wohl so schnell nicht geben, denn die Behörden stoßen mit ihren Problemfällen bereits jetzt oft genug an ihre Grenzen. Eine Kinderschutzkommission oder ein Missbrauchsbeauftragter des Landes? Ist per se keine schlechte Idee, doch kommt es auf die konkurrieren Ausgestaltung an: Schon jetzt gibt es in Hannover genug Beauftragte und Kommissionen, die sich an Problemen abarbeiten, ohne dass viel Greifbares herauskommt.

Und die besten Strukturen helfen nicht, wenn die Opfer unerkannt bleiben. Viele Täter können sich darauf verlassen, dass die Kinder schweigen. Und dass jene, die etwas sagen oder Hinweise geben, nicht ernst genommen werden. Es ist an den Kindergärten und Schulen, Vereinen und Nachbarn, dies zu ändern: Es ist das Umfeld, dass Kinder behutsam auf ihre Rechte hinweisen sowie Augen und Ohren offen halten muss. Denn Zuhören und Hinschauen sind der beste Opferschutz.