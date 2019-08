Juist. Bei einem Badeunfall vor der ostfriesischen Insel Juist ist ein 83 Jahre alter Mann gestorben.

Nach Polizeiangaben vom Donnerstag war der Urlauber am Vortag ins Wasser gegangen. Badegäste entdeckten den leblos im Wasser treibenden Körper und alarmierten die Rettungskräfte. Rettungsschwimmer zogen den Mann an Land, doch trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche konnte ein Notarzt nur noch den Tod feststellen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor, die Ermittlungen dauern an.