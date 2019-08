Wer Hebamme werden möchte, kann voraussichtlich ab dem Wintersemester 2020/21 an vier Hochschulstandorten in Niedersachsen studieren. Symbolfoto: dpa

Hannover. Wer Hebamme werden möchte, kann voraussichtlich ab dem Wintersemester 2020/21 an vier Hochschulstandorten in Niedersachsen studieren. In Osnabrück, Hannover, Göttingen und Oldenburg werden 140 Studienplätze für Hebammen neu geschaffen – jeweils 35 pro genanntem Standort. Landesweit sind es dann 185 staatliche Plätze und 25 an einer privaten Hochschule in Buxtehude.