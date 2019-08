Delmenhorst. Mehrere Verbindungen am Wochenende entfallen demnächst in Oldenburg, Bremen, Delmenhorst, Osnabrück und Wilhelmshaven. Grund dafür ist der Fachkräftemangel bei der NordWestBahn.

Zur Stabilisierung der Zugverkehre in der Region Weser-Ems ergreift die NordWestBahn nach eigenen Angaben Maßnahmen, um den Fahrgästen einen zuverlässigen Nahverkehr anbieten zu können. An den Wochenenden werden die Fahrgäste der RB 58 zwischen Delmenhorst und Bremen gebeten, die RS 3 und die RS 4 der Regio-S-Bahn Bremen/Niedersachsen zu nutzen. Damit entfällt eine Verbindung der NWB.

Lokführer fehlen

Aufgrund fehlender Triebfahrzeugführer kann die NordWestBahn zurzeit nicht alle Zugleistungen erbringen. „Um mit der geringeren Anzahl an Triebfahrzeugführern dennoch einen zuverlässigen Verkehr anbieten zu können, ist es notwendig, einige Verbindungen an den Wochenenden vorübergehend aus dem Fahrplan zu nehmen“, teilt die NWB mit.

Drei Linien betroffen

Die RE 19 wird an den Wochenenden von einem Schienenersatzverkehr bedient. Unter der Woche gilt weiter der Regelfahrplan. Das Konzept gilt ab dem 7. September. Von Ausfällen betroffen sind an Wochenenden und Feiertagen die Linien RE 18 Osnabrück - Bremen, RE 19 Wilhelmshaven - Bremen und RB 58 Osnabrück - Bremen.

RE 18 Osnabrück - Oldenburg

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird die Fahrt um 23.59 Uhr ab Oldenburg bis Cloppenburg durch einen Schienenersatzverkehr bedient.

RE 19 Wilhelmshaven – Bremen

Die Verbindungen der RE 19 werden auf der ganzen Strecke zwischen Wilhelmshaven und Bremen am Wochenende ausgesetzt. Zwischen Wilhelmshaven und Oldenburg wird ein Schienenersatzverkehr fahren. Zwischen Oldenburg und Bremen werden die Fahrgäste gebeten die RS 3 der Regio-S-Bahn Bremen/Niedersachsen zu nutzen.

RB 58 Osnabrück – Bremen

Auf dem Streckenabschnitt zwischen Delmenhorst und Bremen werden die Fahrgäste gebeten, die RS 3 bzw. RS 4 des Regio-S-Bahn Netzes zu nutzen. Alle Züge der RB 58 enden und starten am Wochenende folglich in Delmenhorst. Durch das Umsteigen in Delmenhorst verlängert sich die Reisezeit von und nach Bremen um 6 bis 12 Minuten.

Die Fahrt in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 00.22 ab Bremen wird auf dem gesamten Laufweg zwischen Bremen und Lohne nicht fahren. Für diese Verbindung nutzen die Fahrgäste bitte die RS 3 bzw. RS 4 bis Delmenhorst und zur Weiterfahrt den eingerichteten Schienenersatzverkehr bis Lohne.

Der Zug um 20.26 Uhr ab Osnabrück kann sonntags wie gewohnt bis Bremen durchfahren.

Fachkräfte sollen schnellstmöglich ausgebildet werden

„Wir bedauern zutiefst, dass wir in jüngster Zeit unseren Kunden keinen verlässlichen Service bieten konnten. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, zusätzliche Triebfahrzeugführer zu rekrutieren und auszubilden“, sagt Dr. Rolf Erfurt, Vorsitzender der Geschäftsführung der NordWestBahn. Erst kürzlich habe die NWB ein Abkommen mit allen Eisenbahnverkehrsunternehmen in Niedersachsen geschlossen, sich untereinander keine Lokführer gezielt abzuwerben. Die NWB sieht das Abkommen als einen Schritt in die richtige Richtung. Allerdings braucht diese Vereinbarung Zeit, bis sie Früchte trägt. Ein starkes Signal könnte aus Sicht der NWB die Deutsche Bahn mit ihren Töchtern aus dem Fern- und Güterverkehr senden, wenn sie ebenfalls der Vereinbarung beitreten würden.

Ausfälle bis April 2020

Das neue Wochenend-Konzept wird in dieser Form voraussichtlich bis April 2020 bestehen bleiben. Erst dann werden, nach aktuellem Planungsstand der NWB, ausreichend Kräfte vorhanden sein, um alle bisherigen Zugleistungen zuverlässig erbringen zu können.

Die Fahrpläne für das geänderte Konzept an den Wochenenden sind unter www.nordwestbahn.de zu finden.