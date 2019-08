Hannover. Die anhaltende Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank wird zunehmend zum "sozialen Sprengstoff", warnt Niedersachsens Sparkassenpräsident Thomas Mang. Auch die Sparkassen leiden.

Die jahrelange lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) hat nach Einschätzung des Präsidenten des Sparkassenverbands Niedersachsen (SVN),Thomas Mang, fatale Folgen für die Gesellschaft. "Der Negativzins frisst sich regelrecht in unsere Gesellschaft hinein und sorgt massiv für sozialen Sprengstoff", sagte Mang in Hannover. Auf Zins und Zinseszins basierende Altersvorsorgemodelle griffen kaum noch, gleichzeitig wachse die Gefahr von Blasen bei Edelmetallen und Immobilien. Hohe Hauspreise und Mieten können Mang zufolge auch teilweise auf die Geldpolitik zurückgeführt werden. "Viele Menschen haben noch gar nicht erkannt, in welches Risiko sie da hineinlaufen", warnte er.

Verbotsdebatte für Negativzinsen "heuchlerisch"

Ein Kurswechsel ist allerdings nicht in Sicht: Die EZB hatte ihre Politik des billigen Geldes erst im Juli bestärkt: Die Leitzinsen bleiben bei null Prozent, bei der Zentralbank gelagerte Bankengelder kosten derzeit 0,4 Prozent Strafe. Beim nächsten Treffen im September könnte die Bank angesichts der lahmenden Konjunktur weitere Lockerungen wie Zinssenkungen oder Anleihenkäufe beschließen.

Sparer müssen sich demnach auf mögliche Negativzinsen bei den niedersächsischen Sparkassen einstellen. Dies sei "fast schon eine Notwehrmaßnahme": Sollte eine andere Bank Negativzinsen einführen, würden die Sparkassen andernfalls mit Geld geflutet.

Ein gesetzliches Verbot von Negativzinsen für Kleinsparer, wie es Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) prüft, lehnt Mang ab. Es sei schon "heuchlerisch", wenn die Nutznießer der Politik des billigen Geldes die Finanzbranche "festnageln" wollten. Die öffentlichen Haushalte von Staaten und Bundesländern werden durch die niedrigen Zinsen für ihre Schuldenberge massiv entlastet. Angesichts einer sich eintrübenden Konjunktur habe die EZB nun kaum noch Instrumente, die Wirtschaft anzukurbeln. Wer mit hohem Tempo in eine Sackgasse ohne Wendehammer fahre, habe ein Problem, dort wieder herauszukommen.

"Die See wird rauer"

Auch Niedersachsens Sparkassen leiden unter den Niedrigzinsen: "Die See wird rauer", sagte Mang. Zwar wuchsen Kreditbestand (43 Milliarden Euro) und Einlagen (85 Milliarden Euro) im ersten Halbjahr 2019 weiter an. Doch die Anleger binden sich kaum noch länger: Zwei Drittel der bei der Bank geparkten Gelder liegen mittlerweile in schnell abrufbaren Sichteinlagen wie Girokonten. Steigende Provisionserträge können die Rückgänge beim Zinsergebnis und die Zusatzkosten für Digitalisierung und Bankenabgaben nicht mehr kompensieren. Allerdings stünden die Sparkassen im nahezu ruinösen Wettbewerb noch gut da.

Mang sieht noch Potenziale in einem intensivierten Vertrieb. "Wir müssen uns intensiver um unsere Kundschaft kümmern", sagte der Sparkassenpräsident. Auf der anderen Seite müsse man weiter Kosten sparen. Auch weitere Filialschließungen und Fusionen gehörten dazu.

Anzeige Anzeige

Zuversicht beim Sorgenkind Nord/LB

Licht sieht Mang bei der Sanierung der angeschlagenen Nord/LB. Niedersachsens Sparkassen sind nach dem Land Niedersachsen zweitgrößter Altträger der kapitalschwachen Landesbank, die mit einer Milliardenspritze gestärkt werden soll: Der Sparkassenpräsident zeigte sich vorsichtig optimistisch, dass die EU-Kommission den Rettungsplan in den kommenden Wochen grundsätzlich billigen werde. Die Rettung habe Niedersachsens Sparkassen bereits 1,5 Milliarden Euro gekostet und manche sogar an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gebracht, sagte Mang. Nun sei er aber zuversichtlich, über einen Plan B mache er sich keine Gedanken: "Wenn Sie einen 1500-Meter-Lauf machen und 1380 Meter geschafft haben, wechseln Sie 120 Meter vor dem Ziel auch nicht zum Kugelstoßen", sagte Mang.