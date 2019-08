Serie von Briefdiebstählen in Bad Bentheim aufgeklärt CC-Editor öffnen

In der Grafschaft Bentheim sind in den vergangenen Wochen Briefe verschwunden, die mit Bargeld gefüllt waren. Die Polizei sucht nach Betroffenen. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa

Bad Bentheim. In Bad Bentheim sind in den vergangenen Wochen mehrfach Trauer- oder Glückwunsch-Briefe verschwunden, in denen sich Bargeld befunden hat. Jetzt hat die Polizei ein Ehepaar dingfest gemacht, das nach Überzeugung der Ermittler für den Diebstahl verantwortlich ist.